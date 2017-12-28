2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan baba tahliye oldu



SAMSUN - Samsun'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında, olayda 2 oğlu ölen babanın tahliyesine karar verildi.

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 22 Temmuz akşamı silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey T. ve kardeşi Göktuğbey T. ile Murat A. hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih S. ile babası Mehmet S. yaralanmıştı. Olayda 2 oğlu ölen ve silah kullandığı iddia edilen Turan T. ile yine olayda silah kullandığı ileri sürülen Mustafa Salih S. tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan Mustafa Salih S. ve Turan T. ile tutuksuz olan Ömer Can T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Mustafa Salih S. olay anının görüntü raporlarının okuyamadığı için gelecek duruşma ifade vermek istediğini belirterek, bugünkü davada ifade vermedi. Olayda 2 oğlu ölen Turan T. ise oğullarının vurulmasının ardından belden aşağıya doğru ateş açtığını söyledi. Mahkeme, tutuklu sanık Turan T.'nin suç vasfında değişme olma ihtimali üzerine tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyesine karar verirken, olay anının güvenlik kamerası görüntü kayıtlarının Jandarma Genel Komutanlığına incelenmek üzere gönderilmesine karar verdi. Mustafa Salih S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerken, duruşma 1 Mart 2018 tarihine ertelendi.