2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı
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2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı

2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Ören Mahallesi yürüyüş yolunda Burhaniye Belediyesince gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ortağı oldukları Millet İttifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'na karşılık olsun diye kurulmadığını, bir fikir manzumesi olduğunu belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin normalleşmesi için Türkiye'nin daha ileri gitmesi için bir araya gelmiş basiret sahibi genel başkanları olan, siyasi önderleri olan siyasi partilerin bir araya gelmiş olduğu bir mücadeleyi hep beraber yürütüyoruz. Birbirimizin farklılıklarından gurur duyabilmemiz lazım. Aynı olmak zorunda değiliz. Farklı olabilmeliyiz, bu farklılıklarımızla da gurur duyabilmeliyiz. Ortak bir sevdamız var, Türkiye'yi Atatürk'ün önderliğinde çağdaş muasır medeniyet seviyesine çıkaracak fikirlere ulaştırmak, onu sağlayabilmek. Bunu sağlamak için de vermiş olduğumuz mücadeleden geri adım atmayacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Anadolu topraklarında bir arada yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Ağbaba, "Bugün Afganistan'da yaşananlar tüm dünyaya gösterdi ki bizim bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine hep beraber sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise kitap okumanın önemine değindi.

Akar, kitap okuma oranı yüksek ülkelerde toplumsal olaylara bakıldığında rencide edici olayların yaşanmadığını ve insanların birbirine saygı duyduğunu savundu.

Kurdele kesilerek açılışın yapılmasının ardından katılımcılar 5 gün devam edecek 2. Burhaniye Kitap Fuarı'nın stantlarını gezdi.

2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı
2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı
2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı
2. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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