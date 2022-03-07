MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - 2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar'dan Side Antik kentine su taşımak amacıyla M.S 2'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi Kırkgöz Su Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı bölümleri hala ayakta kalan tarihi su kemerleri restore edilmesi gerekirken tahrip ediliyor. Kemelerin ayakta kalan en uzun bölümü olan Oymapınar Baraj girişindeki kemerler, üzerine yıkılan ağaçlar nedeniyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Oymapınar Mahallesi sınırlarında Oymapınar Baraj girişinde bulunan 340 metre uzunluğunda bir vadi üzerinde bulunan ve 44 adet kemere sahip Kırkgöz Su Köprüsü ayakta kalan en uzun su köprüsü özelliğini taşıyor. Köprüyü oluşturan kemerlerin baraj tarafında rüzgar ve benzeri doğal şartlardan dolayı yıkılan dev çam ağacı kemerin üzerine düşerek tahrip olmasına neden olurken, Oymapınar Mahallesi istikametinde bulunan bölümde ise yangının ardından gerçekleştirilen kesimler sırasında üzerine düşen ağaçlar nedeniyle çökmeler başladı.