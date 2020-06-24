2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
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2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı

Gaziantep'te ihbar üzerine harekete geçen ekipler Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı kazan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

24.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:55

Gaziantep'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

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