2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar

BURSA'da alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 İncil'i satmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Değerinin 1 milyon 750 bin dolar olduğu belirtilen İnciller, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak, onlarla bağlantı kurdu. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde buluşan sivil jandarma ekibi, yaklaşık 2 bin yıllık 2 İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İncillerin değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ, İNCİLLERİ İNCELEMEYE ALDI

Jandarma ekipleri tarafından muhafaza edilen İnciller, Bursa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin tarihi ve değeri hakkında bilirkişi tarafından inceleme başlatılırken, 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA

- Bursa