2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...

18.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:33
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının definecilerin saldırısına uğraması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının definecilerin saldırısına uğraması üzerine jandarma soruşturma başlattı. Daha önce sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül'ün yüzü hedef haline gelmişti. Jandarma bugün Herkül'ün olduğu alana giderek incelemede bulundu.

İznik'in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş Mevkisi'nde 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş, kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.

Yüzü hedef haline geldi

Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması yine definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

Jandarma soruşturmasını sürdürüyor

İznik İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bugün Herkül'ün bulunduğu alana giderek incelemede bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...
2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Falcao Pierre Webo Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Dava Kredi Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar... | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:33:09. #1.14#
title