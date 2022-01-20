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2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Bursa'nın İznik ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İZNİK, BURSA (İHA) - Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Bursa'nın İznik ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karlar altındaki 2 bin yıllık antik şehir, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölüne sahip İznik'te kar yağışı etkili oldu. Unesco dünya mirası aday listesinde bulunan İznik'in tarihi eserleri Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Kapı, Dikilitaş ile İznik sahili ve Abdülvahap Tepesi ile İznik'in genelinin ele alındığı hava çekimlerinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'nin klip haline getirdiği görüntüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın sosyal medya hesaplarında büyük beğeni uyandırırken, fotoğrafseverler bu anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. - BURSA

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Marmara Bölgesi, İznik, Bursa, kar, Yerel, Haber

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