2 Bin Metrekarelik Türk Bayrağı, Samsun'da Dalgalanıyor

SAMSUN'un Kavak ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan yaklaşık 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı, büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen, 116 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan 450 kilo ağırlığındaki dev Türk bayrağı, 25 bin TL harcanarak 2 ayda bir yenisiyle değiştiriliyor.

Türkiye'nin en büyüğü olarak gösterilen 57 x 35 metre ebadındaki Türk bayrağı, Samsun'un Kavak ilçesinde dalgalanıyor. 8 yıl önce yaptırılan dev Türk bayrağının yer aldığı 116 metre uzunluğundaki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk bayrağının ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun- Ankara karayolu güzergahında bulunan bayrağı görenler fotoğraf çekiyor, önünde selfie yapıyor.

??Bir akaryakıt istasyonu alanında bulunan dev Türk bayrağı ile ilgili bilgi veren yönetici Yusuf Kesler, 116 metre uzunluğundaki bayrak direğini dikmek için bir hafta uğraştıklarını belirterek, "Bu bölgede uygun vinç bulamadık. Ankara'dan vinç getirerek direği dikip bayrağı göndere çekebildik. Bu büyüklükteki bir Türk bayrağının burada dalgalanması, bize vereceği gurur ve huzuru düşünerek bu süreci başlattık. Süreç zor olsa da başardık. Bayrağımız 2 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'de dalgalanan en büyük Türk bayrağı. Dünyada ise ikinci sırada. Samsun-Ankara karayolu kenarında bulunan tesisimizi ziyaret eden vatandaşlar ve yoldan geçip bayrağımızı gören vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla" dedi.

İnsanların bu büyüklükteki bir Türk bayrağı ile fotoğraf çektirmek istediklerini ifade eden Kesler, "Bazı vatandaşlar ise bayrak direğinin zemininde bulunan ay-yıldız şeklindeki mescitte namaz kılıyorlar. Buraya gelen insanlar böyle büyük bir Türk bayrağını göndere çektiğimiz için bizi yürekten kutlayıp teşekkür ediyorlar. Bu çok gurur verici. Allah'a bunu bize nasip ettiği için çok şükür ediyoruz" diye konuştu.

'2 AYDA BİR YENİLENİYOR'

Dev Türk bayrağının bulunduğu noktanın rüzgarlı bir bölge olduğunu söyleyen Kesler, "İklim şartları ve rüzgar nedeniyle Türk bayrağımızı 2 ayda bir yenisiyle değiştiriyoruz. Bir bayrağın maliyeti 25 bin TL. İstanbul'daki özel bir terzimiz bu bayrağı dikiyor. Çok büyük olduğu için kargo edilemiyor. Kendisi iki ayda bir kamyonetle bayrağı getiriyor ve burada yeni bayrağı göndere çekip, geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

- Samsun

Kaynak: DHA