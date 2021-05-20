2 aydır haber alınamayan şahıs evinde de bulunamadı

Kocaeli'de 2 ay önce izne çıkan ve çalışma arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı adliye personeli, polis eşliğinde çilingirle girilen evinde de bulunamadı.

Kocaeli'de 2 ay önce izne çıkan ve çalışma arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı adliye personeli, polis eşliğinde çilingirle girilen evinde de bulunamadı. Haber alınamayan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Reşit Paşa Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Adliyesi'nde görev yapan Şahin G., (38) 2 ay önce izin alarak istirahate ayrıldı. Şahin G.'den uzun süre haber alamayan çalışma arkadaşları, telefonla ulaşamadıkları arkadaşlarının evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine şüphelenen Şahin G.'nin çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde kimsenin olmadığını tespit etti.

Şahin G.'nin iki ay önce izne çıktığı, çalışma arkadaşlarının kendisine ve ailesine ulaşamadığı öğrenilirken, polis ekipleri, şahsın bulunması için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı