2 Ayda Meslek Sahibi Oldular

Buca Belediyesinin Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) işbirliğiyle açtığı iş garantili biçki dikiş kursunda eğitim alan Bucalı kadınlar dikiş nedir bilmezken kısa zamanda edindikleri bilgilerle kıyafet dikip, defile yaptı. 2 aylık kursun sonunda meslek sahibi olarak BEGOS'ta işe başlama şansı yakalayan kadınlar ekonomik özgürlüklerine kavuşmanın mutluluğuyla podyumu adımladı.

Bucalı kadınlar, BEGOS projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)'nın desteği ile Çamlıkule Kültür Merkezi'nde açılan iş garantili meslek edindirme kursunda öğrendikleriyle dikim yapıp, defileyle sundu. 2 aylık kursta öğrendiklerini geliştirip etekten elbiseye, çocuk parti kıyafetinden pijamaya kadar yüzlerce ürün yapan kadınlar kendi kreasyonlarını gururla sergiledi. Kısa sürede meslek sahibi olmanın ve ekonomik özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bucalı kadınlar, podyum tecrübelerinde profesyonel mankenleri aratmadı.

Biçki dikiş nedir bilmezken kısa zamanda özel dikim yapacak kadar gelişim sağlayan kimi kursiyerler, anne kız kreasyonlarıyla göz doldurdu. Çocukların özel eğlence ve kutlamalarda kullanabileceği kostümler de diken kursiyerler evlerine ek gelir sağlayabilecek olmanın da mutluluğunu yaşıyor. Kendi tarz ve ihtiyaçlarına göre model belirleyip, dikimlerini gerçekleştiren kadınlar başarmanın, üretmenin hazzıyla podyumu adımlarken izleyicilerde kursa kayıt yaptırma arzusu uyandırdı. - İZMİR