2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
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2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 aylık aranın ardından ekranlara geri döndü. Canlı yayınlanan program için her seyirciye maske ve siperlik dağıtıldı. Öte yandan programda kavuşan çiftlerin birbirine sarılabilmesi için özel bir düzenek kuruldu.

01.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:26

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 aylık aranın ardından bugün canlı yayınlanan bölümüyle ekrana geldi. Program için alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

STÜDYOYA MESAFELİ SARILMA SİSTEMİ KURULDU

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı ayrıca programında kavuşanların koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu. "Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" diyen Anlı, stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiğini söyledi. Programda ilk denemeyi de Müge Anlı ve ekip arkadaşı yaptı.

2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu

KARANTİNADA 9 KİLO VERDİ

Öte yandan karantina sürecini evinde geçiren Müge Anlı, geçtiğimiz ay konuk olduğu 2. Sayfa programında yaptığı samimi açıklamalarda temizlik yapmaktan 9 kilo verdiğini söylemişti. Anlı'nın yeni hali ise sevenlerinden tam not aldı.

2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma sistemi kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Haber Yorumları (6)
ANTİSENDİKACI: kanal değiştirirseniz görmezsiniz, izlenmezse yayından çoktan kalkardı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KİNO: kocası iftira attı hamile diye
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN: aynen adem bey katılıyorum
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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