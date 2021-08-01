2 Ağustos'ta Satürn'ü Gökyüzünde Görebilirsiniz
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2 Ağustos'ta Satürn'ü Gökyüzünde Görebilirsiniz

2 Ağustos'ta Satürn'ü Gökyüzünde Görebilirsiniz
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Yılda bir de olsa bu muhteşem görüntüye şahit olmak büyük bir şans: Satürn bu hafta gökleri süsleyecek, bu gece 12'den itibaren teleskoplarınızı hazırlayın ve bu parıltıyı kaçırmayın.

Yılda bir de olsa bu muhteşem görüntüye şahit olmak büyük bir şans: Satürn bu hafta gökleri süsleyecek, bu gece 12'den itibaren teleskoplarınızı hazırlayın ve bu parıltıyı kaçırmayın. Aralık ayında yan yana duran Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle bile gördüğüm için aslında teleskoba bile gerek yok diyebilirim.

1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Dünya, Güneş ve Halkalı Gezegen Satürn arasında kalacak. Gece gökyüzünde en net halini görmek için bekleyen meraklılarını parıldayarak bekliyor olacak.

Pazartesi, Güneş battıktan sonra Venüs de ufuktan kaybolur kaybolmaz, Jüpiter gökteki en parlak gezegen olacak yani Satürn'ü bulmamıza yardımcı olacak bir işaret. Jüpiter'i görür görmez batısına doğru baktığınızda, işte size Satürn!

İKİNCİ BÜYÜK GEZEGEN

Güneş Sistemi'mizdeki ikinci en büyük gezegen Satürn gezegen sıralamasına bakılınca, Güneş'e yakınlıkta altıncı sırada yer alıyor. Halkalarını hesaba katmadan dokuz Dünya'nın sığabileceği bir alana sahip olan bu gazlı gezegen, daha detaya girersek hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

1 Satürn yılı kaç Dünya günü biliyor musunuz? 

10759 Dünya günü yani 29.5 Dünya yılına eşit.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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