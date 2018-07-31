2 Ağustos "Dünya Giresunlular Günü" Olarak İlan Edildi

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2 Ağustos tarihini "Dünya Giresunlular Günü" ilan ettiklerini söyledi.

Aksu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un il plaka kodunun 28 olduğunu, buradan yola çıkarak "Dünya Giresunlular Günü" olarak 2 Ağustos (2-8) tarihini belirlediklerini kaydetti.

İstanbul olmak yüz binlerce Giresunlu'nun gurbette yaşadığını, hedeflerinin Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Giresunluları bir araya getirmek olduğunu aktaran Aksu, "Bugün beraber tarihi bir projeye şahitlik ediyoruz. Giresun'da yaşayan, gurbette bulunan Giresunluları buluşturuyoruz. Giresun birlikteliğini güçlendirip, büyüteceğiz. Bundan sonra plaka kodumuz olan ağustosun ikisi, yani '2-8' tarihini 'Dünya Giresunlular Günü' olarak kutlayacağız." dedi.

Giresunluluk bilincini ve hemşehrilik kültürünü geliştirmeyi ve bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Bugün Giresun kültürünü bir üst seviyeye taşıyoruz. Bütün illerin bize imreneceği bir düzeye getiriyoruz. Giresunlular Anadolu'nun kaderini değiştirdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama çok bilinmeyen bir şey var, Giresunlular yaşadığı her yerin kaderini değiştiriyor. Çalışkanlığı, başarısı ve yardımseverliği ile yaşadığı her yere değer katıyor."

Aksu, Giresunluları bir araya getirecek iki web sayfası da kurma çalışmalarının devam ettiğini, burada sıla ve gurbette bulunan Giresunluların başarılarıyla hakettiği değeri almalarını sağlamayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.