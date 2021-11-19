2,7 milyon Turkcell Platinumludan yıllık 5 milyon ayrıcalıklı işlem

Turkcell Platinum, 2021'de 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısının 2,7 milyona yükseldiğini açıkladı. Bu bağlamda yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirildi.

Turkcell Platinum, 2021'de 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısının 2,7 milyona yükseldiğini duyurdu. Bu bağlamda, Platinum dünyasında hayata değer katan yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Tüm dünyada hızlanan dijitalleşmeyle birlikte evde geçirdiğimiz vaktin artması, çevrim içi alternatiflerin çoğalması ve uzaktan çalışma gibi sebeplerle hepimizin özel hissetme ihtiyacı da arttı. Pandemi döneminde sosyal hayatımız, katıldığımız kültürel ve sanatsal aktiviteler bir anlamda duraksadı. Bu dönem, insanların markalardan daha çok ilgi beklediği bir süreç oldu. Biz de bu gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ettik. İşte bu sebeple, Platinum'u kurulduğundan bu yana olduğu gibi bu günlerde de ayrıcalıklı bir noktada tutmaya özen gösteriyor ve Platinumlulara kolaylıkla erişebilecekleri, fayda sağlayacak kampanyalar sunuyoruz" diye konuştu.

"'DÜNYALAR SENİN OLSUN' ANLAYIŞIYLA HİZMET VERİYORUZ"

Şehir hayatının yoğunluğuna ve Platinum'un fırsatlarına dikkat çeken Ergenekon, "Özellikle kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli hale geldi. Uygulamadaki dönemsel ve sürekli kampanyalarımızı kullanıcılarımıza 'Dünyalar Senin Olsun' anlayışıyla sunuyor, yaptığımız yatırımlarda müşterilerimizin kendilerini bu ayrıcalıklar dünyasında, özel hissetmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Ergenekon, Turkcell Platinum'un her ay güncellenen kampanyalarıyla kullanıcılarına giyimden hobiye, sağlıktan ulaşıma birçok alışverişte indirim uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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