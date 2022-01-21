21 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1980'lere kadar hangi ülkede yetim...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 1980'lere kadar hangi ülkede yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

1980'lere kadar hangi ülkede yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

A-) Danimarka

B-) Norveç

C-) İsviçre

D-) Belçika

Doğru Cevap : C şıkkı İsviçre

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK KİM YARIŞIYOR?

Bugün Hamide Hanım 100 bin liralık soruya geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAMİDE HANIM KİMDİR?

Hamide Hanım bugün 21 Ocak 2022 tarihinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Şuanda 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Başarılı yarışmacı Hamide Hanım 100 bin TL'lik soruda çekilme kararı aldı. Yarışmacı 50 bin TL kazandı. Hamide Hanım yarışmanın sonunda Bursa, İstanbul ve Almanya'ya selam gönderdi. Renkli karakteri ve sempatik hareketleriyle dikkat çeken Hamide Hanım yarışmadan kazanacağı tutar ile aşevi açacağını belirtti.