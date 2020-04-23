196 Türk vatandaşı, Almanya'dan Samsun'a getirildi
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196 Türk vatandaşı, Almanya'dan Samsun'a getirildi

ALMANYA'da bulunan 196 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'a getirildi.

23.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:53
196 Türk vatandaşı, Almanya'dan Samsun'a getirildi

ALMANYA'da bulunan 196 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'a getirildi. 195 kişi, sağlık kontrolünün ardından  otobüslerle yerleştirilecekleri yurtlara götürülürken, 1 kişi ise yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 196 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan 1 kişi, ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 195 kişi ardından otobüslerle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurduna götürüldü. 195 kişi, burada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak. 


Kaynak: DHA

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