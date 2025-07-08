1959'dan günümüze kadarki Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde ...

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde ...
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde sıralama yoktur? sorusu cevabı ne?

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde sıralama yoktur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde sıralama yoktur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDEKİ ŞAMPİYONLAR LİSTESİNDE ÜÇ FARKLI SEZONDA ART ARDA ŞAMPİYON OLAN ÜÇ TAKIMI GÖSTEREN HANGİ ŞEKİLDE SIRALAMA YOKTUR?

A: Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe

B: FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray

C:Beşiktaş TrabzonsporGalatasaray

D:TrabzonsporFenerbahçeBeşiktaş

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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