1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanların anısına Tunca Nehri'ne çiçek bırakıldı

Edirne'de, Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanların anısına Tunca Nehri'ne çiçek bırakıldı.

Edirne'de, Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanların anısına Tunca Nehri'ne çiçek bırakıldı.

Roman Gençlik Derneğince düzenlenen "Roman Dili ve Kültürü Çalıştayı"nın ardından katılımcılar, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında Nazi Almanya'sı tarafından katledilen Romanları anmak için tarihi Gazimihal Köprüsü'ne geldi.

Anma programına katılan Almanya'dan Bulgar kökenli Prof. Dr. Hristo Kyuchukov, Auschwitz kampında 4 bin 300 Romanın bir gecede öldürüldüğünü söyledi.

Kyuchukov, "Ruslar Auschwitz'i basmadan önce Naziler kalan insanların hepsinin öldürülmesi yönünde bir karar alıyorlar geride bir şey bilen kimse kalmasın diye. Bir Polonyalı adam bütün bu gördüklerini yazmış ve bir kuyuya saklamış. Bunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra okuyup öğrendik." dedi.

Kyuchukov, 2'nci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 1,5 milyon Romanın hayatını kaybettiğini, bu rakamın 1982 yılına kadar Almanya tarafından inkar edildiğini dile getirdi.

O yıldan sonra Auschwitz'de her yıl 2 Ağustos'ta öldürülmüş ailelerin yakınlarının anma programı düzenlediğini aktaran Kyuchukov, şöyle konuştu:

"Değerli hocalarımızla beraber 2 gündür çalıştayda Türkiye'de anma günü düzenlemek istedik. İnşallah bundan sonra Romanlar daha çok bu konu üzerine bilgi edinir. Çünkü Türkiye'de böyle bir olay yoktu, Naziler Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'deki halk bu konu üzerine çok şeyi bilmiyor. Bunlar bilinmesi gereken gerçekler, çünkü Avrupa'da yeniden Neonaziler geliyorlar. Parlamentolarda Romanlara karşı, Yahudilere karşı çok tehlikeli davranışları var. Macaristan'da, Bulgaristan'da Roman evleri yıkılıyor, baskı altına alınıyorlar. Bu konuların hepsini bilmemiz lazım."

Konuşmanın ardından Kyuchukov, elindeki buketi, katledilen Romanlar anısına Tunca Nehri'ne bıraktı.

Tören, Roman ezgilerinin seslendirilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı