1933'te gölün inşaatıyla ortadan kaybolmuştu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi
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1933'te gölün inşaatıyla ortadan kaybolmuştu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi

1933'te gölün inşaatıyla ortadan kaybolmuştu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyaca ünlü Loch Ness Canavarı, 1933 yılında gölün inşaatıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Loch Ness Canavarı'nın bugüne kadarki en net görüntüsü bir tatilci tarafından kaydedildi. Bölge halkı, canavarın varlığına artık eskisinden daha fazla inanıyor.

Haberler.com'un derlediği habere göre dünyanın bilindik efsaneleri arasında yer alan Loch Ness Canavarı efsanesinde bu kez daha somut kanıtlar elde edildi. İskoçya'nın Highlands bölgesinde yer alan Loch Ness gölüne ailesiyle birlikte tatile giden Benjamin Scanlon, su altında canavarın görüntülerini ve sesini kaydetti.

1933'te gölün inşaatıyla ortadan kaybolmuştu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi

3 VEYA 4 METRE UZUNLUĞUNDA

Benjamin Scanlon'un seyahat ettiği tekneyi kullanan kaptan Mike da canavarla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Mike, su altı canavarının 3 ila 4 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

1933'te gölün inşaatıyla ortadan kaybolmuştu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi
Canavar, 1933 yılında göl inşaatıyla birlikte ortadan kaybolmuştu

BİR BABA VE KIZI DA GÖRDÜ

Loch Ness canavarı, Benjamin Scanlon'ın haricinde başka birileri tarafından da görüldü. Gölün kenarında yürüyüş yapan baba ve kızı, suyun üzerinde süzülen canlının Loch Ness canavarı olduğunu iddia etti.

1933 YILINDA KAYBOLDU

Loch Ness canavarı 1933 yılında göldeki inşa işlemleri sırasında ortadan kaybolmuştu. Canavar, 1983 yılında birileri tarafından görüldü ancak daha sonra yine kendisini kaybettirmeyi başardı. Son yaşanan gelişmelerle birlikte bölgedeki halk, canavarın varlığına eskisinden daha çok inanmaya başladı.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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