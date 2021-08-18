1907 Fenerbahçe Espor Wukong rehberini paylaştı!
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1907 Fenerbahçe Espor Wukong rehberini paylaştı!

1907 Fenerbahçe Espor Wukong rehberini paylaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Wukong Rehberi sizlerle!

League of Legends oyuncularına müjde! 1907 Fenerbahçe Espor Wukong rehberini paylaştı.

1907 Fenerbahçe Espor, YouTube kanalı üzerinden takımın yayıncısı Berkay Berksun'un çekimini yaptığı "Wukong Nasıl Oynanır?" videosunu paylaştı. Berkay Berksun, bu videoda eğitici Wukong taktiklerini, şampiyonan tüm inceliklerini öğretiyor. Buna ek olarak videoda alınacak eşyalar, rünler, totem pozisyonları konusunda bilgi de veriliyor. Videoda ek olarak 1907 Fenerbahçe Espor League of Legends takımındaki oyuncuların en iyi Wukong hareketlerini de izlemenize olanak tanıyor.

Eğer siz de bu videoyu henüz izlemediyseniz buraya tıklayarak videoya gidebilir ya da hemen aşağıdaki videoya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak hepinize keyifli seyirler dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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