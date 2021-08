1907 Fenerbahçe Espor destek oyuncusu Sparz suskunluğunu bozdu!

Yakın bir zaman playoff'lara veda eden 1907 Fenerbahçe Espor destek oyuncusu Sparz, paylaştığı bir metin ile tüm suskunluğunu bozdu. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklama metni ile resmen nefretini kustu!

Sparz açıklamasına mevsimi değerlendirerek başladı ve mevsim sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahsederek devam etti.

"Selamlar, hepinizin bildiği üzere bizim için sezon sona erdi. Maalesef ki Kış Mevsimi'ndeki Final basarimizin ardından yaz mevsimi hiçbirimizin beklemediği bir şekilde hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bu başarısızlıkta hepimizin payı olmasına karşın bazı sorunların artık bizi diğer takımlarla rekabet edemeyecek boyutlara kadar geriletmesi başlıca sebeplerdendi. Su aşamada herkes kariyerine devam ederken kimse hakkında kalkıp yapılanları gün yüzüne çıkarmayacak olup başarısızlığı hepimiz eşit şekilde üsteleneceğiz.

Siz saygıdeğer Fenerbahçe taraftarını bu şekilde hayal kırıklığına uğratmak istemezdik. Sonucun böyle olmaması için gecemizi gündüzümüze katarak bu kadar stres ve baskıya rağmen takımımızın ligdeki durumundan etkilenmeyerek motivasyonumuzu düşürmeden kazanmayı hepinizden her şeyden çok isteyerek denedik elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı…

Bunun sonucunda yaklaşık bir sezondur çalıştığım, yaşadığım artık yuvam olan çok sevdiğim Fenerbahçe takım evinden dün karışık duygular yaşayarak ayrıldım hayatımın en zor anlarından birisiydi…"

1907 Fenerbahçe Espor destek oyuncusu Sparz, Chronobreak olayı hakkında da konuştu!

Bildiğiniz gibi 8 Ağustos tarihinde tartışmalara yol açan bir Chronobreak olayı yaşandı. Sparz açıklama metninde bu konu hakkında da bolca konuştu. Olayı bilmeyen okurlarımız olayın tüm detayları için tıklayabilirler.

Bu süreçte özellikle yaz mevsimi boyunca üzerimize yapılan yıkıcı eleştirileri, karalama kampanyalarını, açılan resmi ve bireysel yayınlardaki insanların saçma sapan yorumlarını, yalanlarını, küçümseyici tavırlarını, takım arkadaşını hiçbir şeyden haberi yokken küfür yağmuruna tutmasını, yermesini ve her fırsatta gönderme yapmasını, biz sustukça daha çok üstümüze oynanmasını, bizim de insan olduğumuzu ve sabrımızın son noktasının olduğunu unutup metalimizi sonuna dek zorlayana kadar konuşulmaya devam edilmesini… ve 08.08.2021 tarihinde olanları, emeğimizin 30 dakika içerisinde kül oluşuna şaşkınlıkla tanık olup, bu olanlardan sonra sinirli ve yıkılmış bir şekilde ilerlerken "insanların" bize bakıp sigara içerken bir kösede attıkları kahkahalarını asla unutmayacak olup, hepsinden herkesten ve her şeyden tek tek öç alacağıma ve bu olanların beni daha da hırslandıracağına yemin ederim… -Sparz out-

Sparz'ın açıklamaları bugüne bomba gibi düştü, özellikle takımdan biriyle olan problemleri çoğu espor takipçisi tarafından merak edilir oldu.

Kaynak: Playerbros