1907 Fenerbahçe Espor 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin 1907 Fenerbahçe Espor LoL 2021 kadrosunda kimler var? 1907 Fenerbahçe Espor kadrosu ve oyuncu isimleri...
League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki 1907 Fenerbahçe Espor yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
1907 FENERBAHÇE ESPOR 2021 YENİ LOL KADROSU
2021 Kış Mevsimi 1907 Fenerbahçe Espor kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Yiğit "Lenom" Kantar
Ormancı : Taha "Elramir" Yurdagüven
Orta Koridor : Onurcan "Stillnumb" Başkurt
Alt Koridor : Hasan "Neramin" Samarsın
Destek : Ozan "Sparz" Özbay