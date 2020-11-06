19 yıl sonra cinayeti çözülen Hande Çinkitaş'ın annesi: Adalet varmış, şimdi inandım
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19 yıl sonra cinayeti çözülen Hande Çinkitaş'ın annesi: Adalet varmış, şimdi inandım

06.11.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:47
19 yıl sonra cinayeti çözülen Hande Çinkitaş'ın annesi: Adalet varmış, şimdi inandım

KADIKÖY İçerenköy'de 19 yıl önce başına çekiçle vurulup 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş dün tutuklandı.

KADIKÖY İçerenköy'de 19 yıl önce başına çekiçle vurulup 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş dün tutuklandı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından konuşan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Evet, adalet varmış, şimdi inandım" dedi. 

Buruk bir sevinç içinde olduğunu belirten anne Handan Yılmazer "Her kim yaptıysa cezasını çekecek. Şu an onlara suçlu gözüyle bakılıyor, onlara 'sen katilsin, sen yaptın' diyemeyiz. Ne zaman hüküm giyerler ben o zaman ruh halim daha farklı olur." şeklinde konuştu.

"YAVRUMUN GÜNAHI NEYDİ"

Yılmazer, "Benim yavrum 11 buçuk yaşındaydı, bunu hak etmedi. Ne yaptı, kime günahı neydi, suçu neydi? Bu canı Rabbim verdi o alırdı ama kullar aldı kızımın canını. Günahı, suçu neydi? Ben anlam veremiyorum, bana bunun cevabını verecekler." diye konuştu. Şüphelilerden Nezih Çinkitaş ile 9 yıl evli kaldığını belirten Yılmazer, "Ben böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmedim, şoklardayım. Biz anlaşamayabiliriz, aramızda fikir ayrılıkları oldu. Boşanmış olabiliriz. Bizim bir evladımız vardı ortak ama böyle bir şey yapabilir veya yaptı diyemiyorum. Öyle bir şey olursa da hala şoktayım" ifadelerine yer verdi.

"KIZIMI DÜN RÜYAMDA GÖRDÜM GÜLÜYORDU"Dünkü tutukluluk kararının ardından kızını rüyasında gördüğünü de ifade eden Yılmazer, "Beyazları giymiş, gülüyordu. O zaten hep gülüyordu, hayat ve sevgi doluydu. Yaşamayı seviyordu. Okumayı seviyordu, okuduğu zaman 'gazeteci olacağım' diyordu. Müzik dinlediği zaman 'sanatçı olacağım' diyordu. ve hep takdir getirirdi benim kızım" dedi. "ADALET VARMIŞ ŞİMDİ İNANDIM"Yılmazer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:  "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kimi tatmin etmez, benim gibi nice anneleri tatmin eder. Anneler çocuklarından ayrı kalmasın. Polis memuru Osman Köseoğlu'na binlerce kez teşekkür ediyorum. Yeni gelen emniyet müdürümüz Kıvanç Bey'e teşekkür ediyorum. Savcımıza, hakimize hepsine teşekkür ediyorum. Evet, adalet varmış, şimdi inandım. İnanmıyordum, umudumu gerçekten yitirmiştim. Bana umudunu yitirme dediler, güvendim ve güvenimi de boşa çıkarmadılar. Hepsini kucaklayıp Hande için öpüyorum onları."

"ŞAHISLARIN CİNAYETİ BİRLİKTE İŞLEDİKLERİNE İNANIYORUM"Yılmazer'in Avukatı Hasan Kocabey ise "HTS kayıtları ve DNA incelemeleriyle ilgili olarak teknik eksiklikler vardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel bir kitle tekrardan bir DNA incelemesi yapıldı. Şüphelilerden öz baba Nezih Çinkitaş'ın DNA ve kan örneklendirmeleri bir bıçağın kesik tarafında yoğun bir şekilde görüldü. Netice itibariyle ikisi de tutuklandı. Şüphelilerimiz zaten bu iki şahıs üzerinde yoğunlaşıyordu. Netice itibariyle geldiğimiz nokta 19 yıl sonra umut verici noktada. Şahısların bu cinayeti birlikte işlediklerine inanıyorum ben." ifadelerini kullandı.

Avukat Kocabey, yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı. 


- İstanbul
19 yıl sonra cinayeti çözülen Hande Çinkitaş'ın annesi: Adalet varmış, şimdi inandım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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