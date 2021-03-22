19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü

Adana'da Nuhman Yücel, yolda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından derinlemesine inceleme başlatan ekipler, Yücel'in kısa bir süre önce içeriden çıktığını tespit etti. Bunun üzerine husumetli olabileceği kişiler üzerine yoğunlaşan ekipler Yücel'in 19 yıl önce öldürdüğü adamın oğlunu gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde cinayeti kuzenleri ve arkadaşının işlediğini söyledi. İfadenin ardından 3 kişi tutuklanırken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Mart'ta saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuhman Yücel'e (41), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HUSUMETLİ OLABİLECEĞİ KİŞİLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILDI

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuhman Yücel'in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı.

DERİNLEMESİNE İNCELEME YAPILDI

Cinayet dedektifleri, Yücel'in 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü ve bu nedenle kaldığı cezaevinden birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Necati Değer'in oğlu Yılmaz B.'nin (29) anne ve baba ayrı olduğu için annesinin kızlık soyadını almış olabileceğini bu nedenle baba ve oğulun soyadlarının farklı işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

SİLAHLI SALDIRIYI DÜZENLEYENLER TESPİT EDİLDİ

Adresi belirlenen şüpheli Yılmaz B., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yılmaz B.'yi sorguya alan polis, silahlı saldırıyı kuzenleri Veysi B. (29), Abdulkadir B. (34) ve arkadaşları Arda G.'nin (22) düzenlediğini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1'İ ARANIYOR

Bunun üzerine adreslerine yapılan baskınla Veysi ile Abdulkadir B. de gözaltına alınırken, Arda G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.'nin işlediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz B. ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı