19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı

Beylikdüzü Belediyesi, kentin hemen her noktasında yaptığı parklarla çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan, tasarım yönünden fark yaratacak 19 yeni park, birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduracak. Çocukların güvenle koşup oynarken vatandaşların da huzur içinde keyifli vakit geçirecekleri park alanlarına ilişkin çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, kentin daha yeşil ve daha yaşanabilir olması adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümünde ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, ilçeye on dokuz yeni park daha kazandırmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Çocukların güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise dinlenerek keyifli vakit geçirecekleri park alanlarında çalışmalar devam ederken, birçok parkta ise çalışmalar İBB iş birliğiyle yürütülüyor. Yapılacak olan yeni park alanlarında incelemelerde bulunarak kente birçok park kazandırdıklarını belirten Başkan Çalık, "Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Atölye, oyun, spor, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının olduğu, içerisinde birçok oyun grubu olan parklarımızda çocuklar doyasıya faydalanabilecek. Bu parklardan biri otobüs kütüphaneye sahip bir park olacak. Projelerimizi hızla hayata geçirerek, kentte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Birbirinden Donanımlı On Dokuz Yeni Park

Yenilikçi ve modern tasarımıyla dikkat çekecek ve İBB iş birliğiyle yapımı devam eden parklardan biri olan Yaşam Vadisi 4. Etap Üzeri Park Alanı, 200 bin metrekare alandan oluşurken park içerisinde; soğuk piknik alanı, çocuk oyun alanları, amfiler, kas katlı şelale, workout alanı, temalı bahçeler, etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, wc, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları tasarlanacak.

Bir diğer park alanı olan 78 bin metrekare alana sahip Yaşam Vadisi 4. Etap Üzeri Park Alanı'nda ise okuma bahçesi, kokulu bitkiler gösteri alanı, velodrom (bisiklet parkurları), ahşap pergola oturma alanları, 1000 m uzunluğundaki dere kenarında yürüyüş yolları yer alacak. Beylikdüzü Belediyesi, 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Yakuplu Mahallesi 32'inci sokak üzeri park alanında da sanat atölyeleri,yeme-içme alanları, oturma-dinlenme alanlarını vatandaşların kullanımına sunacak. Yakuplu Mahallesi'nde 5, Kavaklı Mahallesi'nde 4, Adnan Kahveci Mahallesi'nde 3, Marmara Mahallesi'nde 3, Sahil Mahallesi'nde 2, Barış ve Dereağzı Mahalleleri'nde ise birer adet olmak üzere toplam on dokuz yeni park alanı Temmuz ayı sonunda Beylikdüzü'nde hayat bulacak.

Kaynak: Bültenler