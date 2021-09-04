19 yaşındaki Enes'in katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ta geçen 27 Ağustos günü ortadan kaybolan ve ailesinin bir gün sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ta geçen 27 Ağustos günü ortadan kaybolan ve ailesinin bir gün sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen yakın arkadaşı 19 yaşındaki İ.S.Ç., günler sonra avukatı aracılığıyla jandarmaya giderek teslim oldu. Cinayeti anlattığı kız arkadaşı N.K. ise olaydan sonra jandarmaya giderek cesedin yerini göstermiş ve olayı itiraf etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi, 28 Ağustos'ta jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden itibaren haber alamadıklarını bildirdi. Kayıp gencin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olan İ.S.Ç. (19) tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

ZANLI, KÖYLÜLERLE BİRLİKTE ENES'İ ARAMIŞ

Enes'in kayıp ihbarının ardından köylülerin çevrede arama yaptığı zanlı İ.S.Ç.'nin de aramalara katıldığı ortaya çıktı. Enes ile en son görülmesi sebebiyle jandarmada ifadesi alınan İ.S.Ç.'nin herhangi bir bilgisi olmadığını önü sürerek ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Enes Merdivan'ın evinden yaklaşık 20 kilometre uzaktaki mesafede yaşanan olayın ardından zanlının kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı, ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri ve cesedi gömme planından vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü.

ZANLININ KIZ ARKADAŞI JANDARMAYA GİDİP İTİRAFTA BULUNDU

İ.S.Ç., kız arkadaşına olayı anlattıktan sonra kayıplara karıştı. Enes'in kayıp ihbarının her yere duyurulmasının ardından N.K.'nin jandarmaya giderek olayı itiraf ettiği öğrenildi. Genç kız, cesedin yerini de ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi. Jandarmada ifadesi alınan N.K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece cinayete yardım etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes'in cenazesi ile yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından da toprağa verildi.

GÜNLER SONRA AVUKATIYLA GELİP TESLİM OLDU

19 yaşındaki İ.S.Ç. ise yaşanan olaydan günler sonra avukatı aracılığıyla jandarmaya giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan zanlı, komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İ.S.Ç., mahkemede pişmanlık duyduğunu anlattı. Ancak tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(Onur Altındağ - Fikri Erdem/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı