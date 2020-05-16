19 yaşına giren lowe sendromlu Turgay'a sürpriz doğum günü
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19 yaşına giren lowe sendromlu Turgay'a sürpriz doğum günü

Bursa'da 19 yaşındaki lowe sendromlu Turgay Yıldırım, sürpriz doğum gününde duygu dolu anlar yaşadı.

19 yaşına giren lowe sendromlu Turgay'a sürpriz doğum günü
16.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:25

Bursa'da 19 yaşındaki lowe sendromlu Turgay Yıldırım, sürpriz doğum gününde duygu dolu anlar yaşadı. Türk Kızılay Osmangazi Şubesi üyeleri ve Bursalı Pastacı Hasan Usta, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde Turgay'ı yalnız bırakmadı.

Bursa'da doğuştan lowe sendromu hastası olan Turgay Yıldırım'ın 19'uncu doğum günü, sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Bunun üzerine Türk Kızılay Osmangazi Şubesi üyeleri ve Pastacı Hasan Usta, anne ve babadan doğum günü kutlaması için yardım istedi. Bugüne kadar bir çok çocuğun mutluluğuna ortak olan Kızılaylı gençler, Turgay'ın evlerinin bahçesinde toplandı. Bahçeye indiğinde doğum günü kutlaması için gelenleri ve pastayı gören Turgay, neler yapacağını şaşırdı.

Balkon ve camlara çıkan komşular da 19 yaşına giren Turgay'ı yalnız bırakmadı. Ablasının yaptığı sürpriz ile duygulanan Turgay, uzun uzun ona sarıldı. Mumları üfleyen Turgay, "Pasta daha çikolatalı olsaydı, daha güzel olurdu" diye de Hasan Usta'ya sitem etti.

Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyesi ve Turgay'ın ablası Firdevs Yıldırım, "Kızılay olarak biz zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde, çocukları mutlu etmek için böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sefer de benim kardeşime denk geldi. Arkadaşlarım Turgay'ı da mutlu etmek istedi. Onun mutlu olması da bizi mutlu etti. Turgay 19 yıldır bizim hem en büyük imtihanımız hem de en büyük ödülümüz. Turgay, benim en yakın arkadaşım ve sırdaşım oldu. Bizim için çok değerli. İnşallah nice nice yaşlarını kutlarız" dedi.

Hasan Usta ise örnek bir kutlamaya imza attıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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