19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başladı - Trabzon

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonuyla gerçekleştirilen "19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı.

Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda düzenlenen açılış törenine, Vali Vekili ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş, konuk tiyatro grupları ve vatandaşlar katıldı.

Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, "Her alanda bunun izlerini görmek müthiş bir duygu." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 1987 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 30 yıllık tiyatronun 19 yıllık uluslararası festival kutladığını, 19 yıldır uluslararası alandaki seçkin tiyatroların Trabzon'a konuk olduğunu kaydetti.

Kurt, festivale destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, festivale ve tiyatroya ilgi gösteren Trabzon halkına teşekkür etti.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş de bundan önce 18 kez yaptıkları gibi milletin karşısında sanatın ve sanatçının ışığını festival ateşiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Festivale katılanlar daha sonra Atatürk Alanı'ndan Trabzon Devlet Tiyatrosu binasının önüne kadar yürüdü. Burada katılımcılara kuymak, kaygana, hamsi kuşu ve mısır ekmeği gibi yiyecekler ikram edildi.

"Trabzon Devlet Tiyatrosu iyi bir binaya kavuşacaktır"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrosu'nun akademik bir kurum olduğunu belirterek, her seyircinin izlediği eser sayesinde aynı zamanda bir kitap okumuş sayıldığını ifade etti.

Festivalin zengin içeriğe sahip olduğuna işaret eden Kurt, festival sayesinde Trabzon'a sadece çevre ülkelerden değil, hem Avrupa hem Avrasya hem de Afrika'daki tiyatro topluluklarının geldiğini, bunun da kente büyük bir zenginlik kattığını aktardı.

Kurt, festivalin gelecek yıl kutlanacak 20. yılına özgü çok özel bir program hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Festival süresini de uzun tutacağız. Belki de bu sene katılan grupların sayısını iki katına çıkartacağız. Trabzon bu anlamda gelecek yıl, yani festivalin 20'nci yılında çok farklı bir festivale ev sahipliği yapacak. İnanıyorum ki tiyatroseverler de çok memnun kalacaklar." diye konuştu.

Kurt, Trabzon Devlet Tiyatrosu için inşa edilmesi planlanan yeni bina konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Yeni bina ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Proje aşamasında, yer bakıyoruz, proje çizdiriyoruz. Bununla ilgili hem Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları da bu işin içine dahil edildi. Biz de takip ediyoruz yani önümüzdeki yıllarda Trabzon'a çok güzel bir Devlet Tiyatrosu binası hediye edilecek. Trabzon Devlet Tiyatrosu iyi bir binaya kavuşacaktır."

Festival programı

19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde, Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan 5, Türkiye'den de 3 grup olmak üzere toplam 8 grup 16 temsil sergileyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bu akşam saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştireceği "Gün Batımı" adlı gösterisi ile başlayacak olan festival, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Festivalde, Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu "Gizli Pencere", Başkortostan'dan Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu "Ziyaretçi", Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği "Nike" ile "Yayınlanmamış Roman", İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosu "The Band" ve Brezilya'dan Academia de Palhaços "Elveda, Ölü Palyaçolar"ı sahneleyecek.

Türkiye'den ise Devlet Tiyatrosu'nun üç oyunla katılacağı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Gün Batımı", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Fatima'nın Erkekleri" ve Bursa Devlet Tiyatrosu "Karıncalar"ı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Öte yandan, festival son 18 yılda 160 ülkeden 195 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı.

Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 200 oyun ve 395 temsil gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunları bugüne kadar 105 bin sanatsever izledi.