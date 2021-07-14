19 Temmuz bankalar açık mı? 19 Temmuz tatil mi?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın 9 gün olacağını bildirdi. 19 Temmuz tatil mi? 19 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar kaça kadar açık? 15 Temmuz bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde bankalar açık mı? 19 Temmuz bankalar açık mı? 19 Temmuz tatil mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 11 gün yapılacağı tahmin edilen Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" diyerek tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı.

19 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde özel sektör ve kamu kuruşları kapalı oluyor. 19 Temmuz arefe günü bankalar yarım gün çalışmış olacak. 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.