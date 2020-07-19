19 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Küçük Ağa
04:05 En Son Babalar Duyar
04:30 Osmanlı Tokadı
04:45 Bir Yusuf Masalı
06:00 Bir Yusuf Masalı
06:05 Böyle Bitmesin
07:45 Uğurlugiller
08:30 Diriliş Ertuğrul
08:55 Parmak Damgası
10:20 Perihan Abla
11:50 Enine Boyuna
12:00 Gülşen Abi
12:45 En Son Babalar Duyar
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:50 Yeditepe İstanbul
14:05 Soru Küpü
15:45 Kalk Gidelim
16:05 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
20:00 Kalk Gidelim
23:30 Zaman Matinesi
23:55 Filinta
Kaynak: InterSinema.com