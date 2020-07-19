19 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Küçük Ağa 04:05 En Son Babalar Duyar 04:30 Osmanlı Tokadı 04:45 Bir Yusuf Masalı 06:00 Bir Yusuf Masalı 06:05 Böyle Bitmesin 07:45 Uğurlugiller 08:30 Diriliş Ertuğrul 08:55 Parmak Damgası 10:20 Perihan Abla 11:50 Enine Boyuna 12:00 Gülşen Abi 12:45 En Son Babalar Duyar 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 13:50 Yeditepe İstanbul 14:05 Soru Küpü 15:45 Kalk Gidelim 16:05 Şampiyon 19:00 Ana Haber 20:00 Seksenler 20:00 Kalk Gidelim 23:30 Zaman Matinesi 23:55 Filinta Kaynak: InterSinema.com