19 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
19 Şubat 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Göçebe
00:15 Regaip Kandili
01:30 Dizi
01:30 Sefirin Kızı
02:30 Göçebe
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:00 Ölüm Takımı
04:40 Geniş Aile
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
20:00 Seni Çok Bekledim
Kaynak: InterSinema.com