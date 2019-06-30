Sakarya'nın Hendek ilçesinde 19. Selmandede Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Sünnet Şöleni düzenlendi.

Hendek Belediyesi tarafından organize edilen program öncesinde, kent merkezinde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Daha sonra Selmandede Türbesi'nde yapılan duanın ardından 190 çocuk için toplu sünnet töreni başlatıldı.

Sporcular için hazırlanan alanda başlayan yağlı güreşler öncesinde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, er meydanında güreş tutan bütün sporculara başarılar diledi.

Allah yolunda yürüyen herkesi, başta şehitleri rahmetle andığını aktaran Destici, "Şu anda hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun, onları her daim mansur ve muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Güreşin ata sporu olduğunu dile getiren Destici, "Rabbim pehlivanları eksik etmesin, Türk'ün hem gür sesini hem de bileğini yüreğini bütün dünyaya duyuran pehlivanlarımızın yolunu açık etsin. Çünkü onlar Müslüman Türk'ün mührünü hem Avrupa'da hem olimpiyatlarda hem de dünyada vuruyorlar. Onlar için ne yapılsa azdır." diye konuştu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da doğal güzelliklerin içerisinde gerçekleştirilen yağlı güreş ve sünnet şöleninin uzun yıllar devam edeceğini belirterek, sporculara başarılar diledi, sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA