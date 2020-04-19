19 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
03:10 Spor Akşamı
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 FREESTYLE
08:25 Kamu Spotu: Evde Spor
08:30 Salto
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Unutulmaz Maçlar
11:15 Süper Lig Özetler
11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu
13:15 Spor Bülteni
14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI
15:45 Bundesliga
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
19:00 Bundesliga
19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:50 Kamu Spotu: İşte Spor
21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
22:40 Lazio Goller
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com