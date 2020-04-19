19 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 19 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 01:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 03:10 Spor Akşamı 04:10 Lig Hatırası 89-90 04:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 06:50 Spor ve Sağlık 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 FREESTYLE 08:25 Kamu Spotu: Evde Spor 08:30 Salto 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Unutulmaz Maçlar 11:15 Süper Lig Özetler 11:45 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Kapıkulenin Anahtarı Naim Süleymanoğlu 13:15 Spor Bülteni 14:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI 15:45 Bundesliga 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ 19:00 Bundesliga 19:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:50 Kamu Spotu: İşte Spor 21:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI 22:40 Lazio Goller 22:55 Kamu Spotu: Evde Spor 23:00 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com