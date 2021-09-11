19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konser öncesi, festivalin "2021 Festival Sanat Ödülü", Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) piyanist Ahad Asker'e verildi. "Festival Kent Ödülü" Kemal Rastgeldi'ye, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" de trompet sanatçısı Memet Çelik'e takdim edildi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle festivalin geçen yıl yapılamadığını hatırlattı.

Müziğin sağlık için iyi olduğunu ifade eden Yağcı, "Mersin halkı birçok güzelliğe yakışıyor diye biz de kollarımızı sıvadık. 19 senedir keyifle çalışıyoruz. Tek istediğimiz sizi mutlu etmek ve yaptığımız etkinliklerde salonu dolup taşırmanızdır." diye konuştu.

Gala konseri

Rustam Rahmedov'un yönetiminde Ceyla Ganiyeva'nın solist olarak sahne aldığı konserde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan "Danatar Ovezov" ile Ukraynalı besteci Yuliy Meyrus'un "Leyli ve Mecnun" operasının uvertürü ilk kez seslendirildi.

MDOB Orkestrası'nın eşlik ettiği konserde, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe", Kara Karaev'in "Keman ve Orkestra İçin Konçerto" ve Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eserleri yorumlandı.

Konserde Astor Piazzolla'nın 100. doğum yılı anısına "Oblivion" eseri de seslendirildi.

Sanatseverler tarafından beğeni toplayan konserde, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Festival kapsamında 7 konser daha verilecek.