19 Mayıslılar ihaleye çıkarılan arazilerde 'satış önceliği' istiyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki bazı mahalle sakinleri zilliyetlerinde olan ve Milli Emlak tarafından ihaleyle satışa çıkarılan arazilerde 'satış önceliği' talep ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki bazı mahalle sakinleri zilliyetlerinde olan ve Milli Emlak tarafından ihaleyle satışa çıkarılan arazilerde 'satış önceliği' talep ediyor.

19 Mayıs ilçesinde bulunan Engiz, Kumcağız, Dereköy, İstiklal, Yükseliş ve Ballıca Mahalleleri sakinleri, 19 Mayıs Kaymakamlığı önü Millet Meydanı içerisinde basın açıklaması yaptı. Bine yakın kişinin katıldığı basın açıklamasında mahalle sakinleri yıllardır oturdukları arazilerin yüksek bedellerle ihaleye çıkarıldığını, bu ihaleye giren yabancı kişilerin de arazileri alıp tekrar kendilerine yüksek bedelle satmaya çalıştıklarını iddia ederek, zilliyeti kendilerinde olan arazilerin ilk satış önceliğinin kendilerine verilmesini ve fiyatların düşürülmesini talep ettiler.

Mahalle sakinleri adına basın metnini okuyan Orhan Sarı, "Bizler, söz konusu arazilerin bizlere bağışlanmasını istemiyoruz, beklemiyoruz da. Beklentimiz, satış bedellerinin makul ölçülere çekilmesidir. Cumhurbaşkanımıza ve ilgililere seslenerek diyoruz ki Milli Emlak'ın arazilerimiz için takdir ettiği bedel alım gücümüzün üzerindedir. Uzun yıllardan beri zilliyetimizde olan tarla ve arazilerin ihale satışında ilçemiz dışından gelerek ihaleye katılan ve ihaleyi sadece yüksek fiyata çıkartarak alıp sonra da bize satmaya çalışan kişi ya da kişilerin var olduğu söylenmektedir. Bu duruma bir an önce müdahale edilmelidir. Meskun olduğumuz arazilerin bir kısmı 2b, diğer kısmı ise Hazine kapsamına dahil edilmiştir. Zilliyet sahibi olarak bizlere Milli Emlak tarafından takdir edilen bedel karşılığında satın alma imkanı sunulmuştur. Ancak civar mahallelere bakıldığında en pahalı satışın Engiz Mahallesi'nde olduğu net bir şekilde açıktır. Bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı