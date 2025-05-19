19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczane mesai saatlerini araştırdı. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

Hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin resmi tatil günlerinde çalışma saatleri araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi gününe denk geliyor ve bu tarihte birçok kamu ve özel kurum tatil oluyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

19 Mayıs günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 Mayıs Pazartesi günü tüm sağlık ocakları kapalı olacak. Sağlık ocağı birimleri yalnızca hafta içi ve mesai saatleri içinde faaliyet gösteriyor. Bayram ve resmi tatil günlerinde ise istisnasız olarak hizmet dışı kalıyorlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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