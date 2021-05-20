19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin'in görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin'in görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Lüleburgaz Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün konvoy oluşturuldu.
Belediye Başkanı Murat Gerenli de kamyon kasasında sokak sokak gezerek müzik eşleğinde vatandaşların bayramını kutladı.
Sanatçı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı'nı duyan Tekin, konvoyu selamlamak amacıyla ayakkabılarını giymeden, oğlunun da yardımıyla sokağa koştu.
Tekin'in bu anları belediyenin kamerasına yansıdı.
Zabıta ekiplerince verilen Türk bayrağı ile bir süre konvoyu selamlayan Tekin'in görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran