19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta acil servisler açık mı?

19 Mayıs hastaneler açık mı sorusu, resmi tatil yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Peki 19 Mayıs hastaneler açık mı? Acil durumlarda sağlık hizmeti alınabilecek mi? Kamu hastaneleri ve özel hastanelerin durumu vatandaşlar tarafından merak edilirken, detaylı bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve bu gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda devlet hastanelerinde hizmet veren poliklinikler kapalı olacak.

19 MAYIS'TA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Dolayısıyla acil bir sağlık problemi yaşayan kişiler hastanelerin acil bölümlerine başvurabilecek.

19 Mayıs hastaneler açık mı

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs günü sadece hastaneler değil, eczaneler de nöbet sistemiyle çalışacak. Yani reçeteli ilaç almak isteyen vatandaşlar, bağlı bulundukları şehirdeki nöbetçi eczane listesini kontrol etmelidir. E-nabız ve İl Sağlık Müdürlükleri bu konuda güncel bilgi sağlayan kaynaklardandır.