19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs'ta acil servisler açık mı?
Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da "19 Mayıs hastaneler açık mı?" sorusu, vatandaşların resmi tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimle ilgili yaşadığı belirsizlik sebebiyle gündeme geliyor. Birçok kişi, 19 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.
19 Mayıs hastaneler açık mı sorusu, resmi tatil yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Peki 19 Mayıs hastaneler açık mı? Acil durumlarda sağlık hizmeti alınabilecek mi? Kamu hastaneleri ve özel hastanelerin durumu vatandaşlar tarafından merak edilirken, detaylı bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.
19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?
2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve bu gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda devlet hastanelerinde hizmet veren poliklinikler kapalı olacak.
19 MAYIS'TA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?
Acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Dolayısıyla acil bir sağlık problemi yaşayan kişiler hastanelerin acil bölümlerine başvurabilecek.