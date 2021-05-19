19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçirilen bayramlardan biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşku içinde kutlanmaya devam ediyor. Gençlik bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstiklal Marşı'nı gençlerle birlikte söyledi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüse rağmen tüm yurtta coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi kalabalık görüntülerin oluşmadığı bu bayramda tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çankaya'da bir araya geldiği gençlerle, İstiklal Marşı'nı söyledi. Vatandaşların evlerini bayraklarla süsledikleri anlara ilişkin görüntüler anbean kameralar yansıdı. Al bayraklarla donatılmış evler, büyük bir görsel şölen oluşturdu.