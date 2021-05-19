19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçirilen bayramlardan biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşku içinde kutlanmaya devam ediyor. Gençlik bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstiklal Marşı'nı gençlerle birlikte söyledi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüse rağmen tüm yurtta coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi kalabalık görüntülerin oluşmadığı bu bayramda tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çankaya'da bir araya geldiği gençlerle, İstiklal Marşı'nı söyledi. Vatandaşların evlerini bayraklarla süsledikleri anlara ilişkin görüntüler anbean kameralar yansıdı. Al bayraklarla donatılmış evler, büyük bir görsel şölen oluşturdu.

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 19:41:50. #1.14#

title