19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yerleşkesindeki 2 Nolu Futbol Sahası'nda tören gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, törendeki konuşmasında, 19 Mayıs tarihinin vatan topraklarının ikbali adına önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Unutmayınız ki Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içinde Samsun'da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden, Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 102'inci yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz." dedi.

Programda günün anlamına dair şiirlerin okunmasının ardından çeşitli branşlardaki sporcular gösteri sundu.

Tören, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyalarının verilmesiyle son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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