19 Kasım Çarşamba yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı
19 Kasım Cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 19 Kasım Cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Kasım Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 08:15 Bu Sabah
- 11:00 Bir Şansım Olsa
- 12:30 Aziz
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Üç Kuruş
- 07:00 Kahvaltı Haberler i
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Kalp Yarası
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Evim Şahane
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Yargı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Küçük Esnaf
- 22:30 Küçük Esnaf
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:00 Şampiyon
- 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) (Canlı)
- 14:00 Bizim Köyün Kızları
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
- 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 03:15 Seksenler (Altyazılı)
- 04:30 Muhteşem Kraliçe
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 13:00 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
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