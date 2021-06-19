19 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
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19 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

19 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

19 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 İngiltere - İskoçya

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler

06:20 Takvim Yaprakları

06:25 UEFA Euro 2020 Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere - İskoçya

08:40 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 UEFA Euro 2020 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:00 Spor Bülteni

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Kupa Günlüğü

15:50 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

17:45 UEFA Euro 2020 Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Kupa Günlüğü

19:45 UEFA Euro 2020 Özetler

20:00 Spor Bülteni

20:55 Takvim Yaprakları

22:00 Portekiz - Almanya

23:40 UEFA Euro 2020 Özetler

23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

Kaynak: InterSinema.com

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