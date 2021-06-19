19 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İngiltere - İskoçya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere - İskoçya
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:00 Spor Bülteni
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Kupa Günlüğü
15:50 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Hafta Sonu
17:45 UEFA Euro 2020 Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Kupa Günlüğü
19:45 UEFA Euro 2020 Özetler
20:00 Spor Bülteni
20:55 Takvim Yaprakları
22:00 Portekiz - Almanya
23:40 UEFA Euro 2020 Özetler
23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
Kaynak: InterSinema.com