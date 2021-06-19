19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?
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19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?

19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?
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Son dakika: İstanbul'da deprem oldu! Bazı bölgelerde hafif hissedilen depremin şiddeti merak edildi! Peki, 19 Haziran Cumartesi bugünkü deprem nerede oldu, merkez üssü açıklandı mı? Deprem hangi ilçelerde ve şehirlerde hissedildi? Deprem hakkında detaylar haberimizde...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Son dakika: İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. Peki, 19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?

19 HAZİRAN CUMARTESİ İSTANBUL DEPREMİ NEREDE OLDU?

İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu.

İstanbul'da kısa süreli şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Paniğe neden olan sarsıntının şiddetiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada kullanıcılar sarsıntıyla birlikte yüksek bir sesin duyulduğunu belirtiyor.

Henüz depremin merkez üssü hangi ilçe paylaşılmadı. Detayları açıklayacağız...

GÜNCELLEME

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15.07'de meydana depremin şiddeti 3,9 iken, merkez üssü Kartal oldu.

19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?

İstanbul deprem saati : 15.07

Merkez üssü : Kartal

Şiddeti : 3.9

KANDİLLİ'YE GÖRE

Kandilli ise depremin 4,2 şiddetinde ve merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirtti. Depremin 15.1 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

19 Haziran 2021 İstanbul depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem merkez üssü neresi?


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