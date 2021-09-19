19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi - Haberler
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19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

AA / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel
19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel ile gaziler ve yakınları katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Kendigel, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kendigel, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının en büyük gazisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandırdığı bir gün olduğunu belirterek, "19 Eylül, bedeli kanla ve canla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür." dedi.

Konuşmanın ardından tören, gazilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

AA / Mustafa Sağıroğlu - Son Dakika Haberleri
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