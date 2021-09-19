Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
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Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen programla kutlandı.

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Mahallesinde bulunan Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen program Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanlığında görevli üsteğmen Ayşe Bakan tarafından yapıldı. Daha sonra Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz tarafından kısa bir konuşma yapıldı.

Program asker ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Kurum amirleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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