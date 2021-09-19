19 Eylül Gaziler Günü Darende'de de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin 100. Yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Malatya'nın Darende İlçesi'nde de törenle kutlandı

Tören hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Gazi Mustafa Mert yaptı. Mert, Gaziler Günü'nün önemini dile getirdi. Mert, "19 Eylül günü Türk kahramanlığının en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür.19 Eylül gaziler günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür.19 Eylül kurtuluş savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele edenlerin günüdür. Asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi. Törene, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, Emniyet Müdürü Sinan Alıcı, daire amirleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Tören sonrasında Hasan Gazi Şehitliğini ziyaret edildi. - MALATYA

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