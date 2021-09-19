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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Cındız, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, gazilerin ülkeleri için verdiği mücadeleyi anlattı.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile gaziler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü
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