"19. Devlet Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Devlet Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın 1984'den beri her iki yılda bir aralıksız düzenlendiğini söyledi.

Yavuz, yarışmaya fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Gerçekten gurur duyduğumuz bir yarışma ve bu alana önemli katkı yaptığını düşünüyoruz. O kadar güzel eserler yarışıyor ki jürimiz seçim yapmakta zorlandı. Kıymetli bir yarışma. Çünkü fotoğraf sanatının ülkemizdeki gelişimine katkısı var. Özellikle yeni, genç yetenekleri yakabildiğimiz bir yarışma." dedi.

Yarışmada ödüle değer görülen eserlerin yurt içi ve dışında farklı organizasyonlarda sergilendiğini aktaran Yavuz, ödül alanları tebrik etti.

Ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı

Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin "gorselsanat.ktb.gov.tr" adresinden çevrim içi olarak yapıldığı yarışmada ödüller, "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar", "Deneysel Çalışmalar" ve "Patara" olmak üzere 4 ayrı kategoride verildi.

Salgın döneminde de fotoğraf sanatçılarının desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada başvuru yapan 1347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Yarışmada eser sahiplerine takdim edilen toplam para ödülü, 139 bin 800 lira oldu.

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul'da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yer aldı.

Başarı Ödülü'nü "Patara" kategorisinde Halil Soytürk, Yüksel Açıkgöz ve Hüseyin Can, "Tarihi Yapılar" dalında Ufuk Salur, Mehmet Çakır ve Ahmet Fatih Sönmez, "Deneysel Çalışmalar"da Fatih Çindemir, İlham Kazdal ve Cihan Barış Budak, "İnsan ve Yaşam"da ise Ali Mermetaş, Yılmaz Karaca ve Meriç Aktar aldı.

Yarışma kapsamında sergilenmeye değer bulunan eserler, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 21 Ekim'e kadar görülebilecek.