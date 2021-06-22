19. Altın Örümcek'te halkın favorisi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji oldu
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19. Altın Örümcek'te halkın favorisi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji oldu

19. Altın Örümcek'te halkın favorisi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Birbirinden değerli markaların dijital platformda yarıştığı organizasyonun "Eğitim" kategorisinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yenilenen kurumsal web sitesiyle "Halkın Favorisi" ödülünü kazandı.

Toplam 27 kategoride 1598 projenin değerlendirildiği Altın Örümcek ödülleri,

web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelen Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız organizasyon olma özelliğini taşıyor. Her biri alanında uzman 41 kişilik özel jürinin, kültür-sanattan e-ticarete kadar Türkiye'nin en değerli markalarının değerlendirdiği ödüllerde, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji "Eğitim" kategorisinde boy gösterdi ve yenilenen kurumsal web sitesiyle "Halkın Favorisi" ödülünü kazandı. - İSTANBUL

19. Altın Örümcek'te halkın favorisi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji oldu
19. Altın Örümcek'te halkın favorisi İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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