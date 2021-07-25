Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
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Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı Antalya'da yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Tutka'nın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Tutka'nın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sazak koyundan Adrasan' a gelirken karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen Cengizhan Tutka'nın kullandığı 07 K 6242 plakalı motosiklet yoldan çıkarak sarp yamaca yuvarlanıp denize kadar sürüklendi. Yaklaşık 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan motosikleti görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cengizhan Tutka' nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tutka'nın cenazesi bu sabah yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber... 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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